TV3 võib juba täna omanikku vahetada

ERR.ee-le kinnitas kaks tehinguga kursis olevat allikat, et MTG ja Providence Equity vahelise lepingu allkirjastamine toimub neljapäeval. Kolmanda allika sõnul pidi allkirjastamine algselt aset leidma teisipäeval, kuid lükkus päev-paar edasi, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Börsifirmana MTG infot kinnitada ega kommenteerida ei saanud. «Need on kuulujutud ja spekulatsioonid ning me kunagi ei kommenteeri kuulujutte ja spekulatsioone,» vastas ERR-ile MTG kommunikatsioonijuht Tobias Gyhlenius.

Küsimusele, millal ettevõte tehingust avalikkusele teatada kavatseb, vastas Gyhlenius samamoodi: «See on väga suunav küsimus ja minu ainus vastus teile on, et me mitte kunagi ei kommenteeri kuulujutte või spekulatsioone.»

Providence Equity soovis varasemalt omandada telekommunikatsiooniettevõtet Starman, kuid selle asutaja ja vähemusosanik Indrek Kuivallik tõmbas tehingule pidurit ning Starmani ostis ära hoopis Elisa.