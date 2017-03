Euroopa Keskpank jättis peamised intressimäärad muutmata

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi jättis keskpank 0 protsendile. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäära jättis EKP -0,4 protsendile ning laenamise püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsendile.

Keskpank langetas hoiustamise püsivõimaluse intressimäära negatiivseks 2014. aasta juunis ning langetas selle praegusele tasemele märtsikuus. Negatiivne määr tähendab, et kommertspank peab raha keskpangas deponeerimisel peale maksma.

Samuti kinnitas ECB nõukogu, et keskpank jätkab igakuiseid varaoste 80 miljardi euro ulatuses kuni 2017. aasta märtsi lõpuni. Alates 2017. aasta aprillist teeb keskpank netovaraoste 60 miljardi ulatuses kuni 2017. aasta detsembri lõpuni või vajaduse korral kauem.

Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega on seotud ka pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor, millega on omakorda seotud suur osa eluasemelaenudest. Euribori tase on olnud juba üle aasta rekordmadalal tasemel.

Rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole.