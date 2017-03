Tere värske juht: Oliver Kruudale ei jää piimatööstuses rolli

Järgneb Postimehe intervjuu Margit Taltsiga.

Kui suure ülevaate olete te selle põgusa aja jooksul saanud Tere majandusnäitajatest? Mida võib selle põhjal öelda ettevõtte majandusliku seisu kohta? Mis on peamised väljakutsed, millega Tere piimatööstus silmitsi seisab, lisaks saneerimisele?

Viin end alles Tere finantsolukorraga kurssi. Rohkem ei saa seda kommenteerida.

Peamine väljakutse on partnerlussuhete hoidmine ning müügi suurendamine, et tekitada majandusstabiilsust ning tagada ettevõtte kestlikkus.

Oskate juba öelda ka, mis on teie esimesed plaanid sellel ametikohal? Kas lähiajal on Tere piimatööstuses tulemas ka mingeid suuremaid muutusi seoses toodete, töötajate või tootmisüksustega?

Minu esimene väljakutse ongi saada ülevaade majandusnäitajatest. Suuremaid muudatusi hetkel ei plaani – tahame toimiva ettevõtte hoida parimas võimalikus vormis.

Viljandi ja Põlva tootmisüksused jätkavad igapäevast tööd. Müügimahtude suurenedes tuleb tootmisüksustes [tööd] pigem juurde.

Ühtlasi huvitab mind, mis saab nüüd väikestest võlausaldajatest? Pangad oma nõuded saanud rahuldatud, aga piimatarnijad, kellele on Tere samuti võlgu?

Hetkel jätkub Tere saneerimiskava. Maag Grupp esitab konkurentsiametile koondumisloa taotluse ning ametil on selle menetlemiseks neli kuud. Uue juhatuse eesmärgiks on seni aktiivne suhtlus kõigi koostööpartneritega ning ettevõtte igapäevatöö jätkamine.

Lõpetuseks küsin, et milline roll jääb juhivahetuse järel kanda Tere piimatööstuse senisel omanikul Oliver Kruudal? Kas ma saan õigesti aru, et tema ongi praegu vastutanud piimatööstuses investorsuhete eest? Milline oli tema roll selles tehingus, et Maag Grupp ostis võlausaldajate nõuded?

Oliver Kruudale ei jää Tere piimatööstuses rolli. Nõuded omandas Maag Grupp.