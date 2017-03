Maksuamet lõpetas Maxima omanikfirma müügi uurimise

«Maksu- ja tolliameti kontroll jõudis peale põhjalikku maksumenetlust järeldusele, et Klarus Funds OÜ, endise nimega Franmax OÜ, on osaluse võõrandamist kajastanud turuhindadega kooskõlas. Meie andmete põhjal võib öelda, et ettevõtte maksuasjad on kontrollitud perioodil kajastatud korrektselt,» ütles MTA avalike suhete juht Rainer Laurits BNS-ile.

Maxima omaniku Nerijus Numaviciuse äripartner Mindaugas Marcinkevicius teatas 2015. aasta augustis, et tema hinnangul on Numaviciuse aastaid kestnud skeemitamine teinud maksukahju kokku 208,5 miljonit eurot, millest 71 miljonit puudutab otseselt Eestit, kirjutas toona Äripäev.

Võimalikes skeemides mängis suurt rolli tema sõnul ka Eestis registreeritud ning 2011. aastal asutatud investeerimis- ja haldusettevõte Franmax OÜ, millele kuulus Leedu Franmax UAB, mis kandis 2014. aasta oktoobrini nime Maxima Grupe UAB. Tegu on ettevõttega, mis pakub Eesti, Läti, Leedu ja Bulgaaria Maxima kaubanduskettidele frantsiisiteenuseid.

Franmax OÜ müüs Franmax UAB pool aastat pärast nimemuutust maha ja uueks omanikuks sai Luksemburgis registreeritud ettevõte Carson l.a r.s. Ettevõte müüdi 43 miljoni euro eest, mis on Marcinkeviciuse andmetel üheksa korda väiksem summa kui ettevõtte tegelik väärtus.

Marcinkeviciuse andmete järgi on Franmax UAB väärtus 400 miljonit eurot. Kuna ettevõte müüdi aga pea üheksa korda odavamalt, vähendati selliselt Franmax OÜ käivet ning kahandati kunstlikult ja märkimisväärselt ettevõtte müügilt makstavat tulumaksu. Nii võis Eesti tehinguga kaotada 71 miljonit eurot.

Numavicius eitas kõiki oma äripartneri süüdistusi. Tema esindaja selgitas, et Franmax pole loodud dividendide maksmiseks, vaid hoopiski selleks, et hoida investeeringuid ja rahastada kontserni laienemist Euroopasse. Samuti ei saa olla ka maksupettust, kuna kõik maksud tasub Leedu ettevõte Franmax UAB.