Skandaalne ärimees loob Eestis digiraha

Eestis registreeritud noorukesest digiraha ettevõttest on Andersonile kuuluvasse firmasse voolanud kümneid tuhandeid eurosid, samas kui tema isikust pole digiraha avalikes tutvustustes üldse juttu, kirjutab Äripäev.

Kõnealuse digirahaäri puhul pole tähelepanuväärsed mitte ainult sellega seotud isikud, kuna häirekella lööb ka asjaolu, et kuigi iga soovija saab juba mõnda aega osta mõnesaja kuni mõne tuhande euroseid «pakette», et teenida võrkturunduse ja digitaalse raha võimaliku edu pealt, siis ärimudeli sõnastus ja isegi täpne olemus on veel segased.

Näiteks on segane, milliste ettevõtete väärtusega kavatsetakse digiraha tagada, kuigi ettevõtte kodulehel reklaamitakse, et see on tagatud «reaalse väärtusega».

Ettevõttel pole veel ka ühtegi tegevusluba, kuid juba reklaamitakse tulevikutegevusi, mis seda nõuavad – näiteks globaalset digitaalset turgu, kus saab uue digirahaga osta mida tahes.

