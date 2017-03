Nafta hind tegi suure kukkumise

Paljud investorid on panustanud sellele, et naftakartelli tootmiskärped vähendavad tooraine ülepakkumist, mis on hoidnud alates 2014. aasta teisest poolest hinnad all.

Toornafta laoseis, mis on kasvanud üheksa viimast nädalat järjest, kerkis eelmisel nädalal rekordilise 528,4 miljoni barrelini, teatas USA energiainformatsiooni agentuur. See uudis oli turgude jaoks suur ehmatus ning turuosalised tõstatasid küsimuse, kas nafta ülepakkumise kahanemine toimub ikka nii kiiresti, kui oodati.

«See on selgelt teatud määral kapitulatsioon,» ütles ajalehele The Wall Street Journal Šveitsi suurpanga Credit Suisse ökonomist Jan Stuart. «Turg ei olnud nii suure ja rasvase laoseisu kasvuks valmis,» lisas ta.

Peamiselt New Yorgi kaubabörsil kaubeldava nafta WTI (West Texas Internediate) hind kukkus eile õhtul 5,4 protsenti 50,28 dollarini ning Brenti nafta 5,03 protsenti 53,11 dollarini barrel. Nii odav pole must kuld sel aastal olnud.

Täna hommikul hakkas nafta hind taas tõusma.