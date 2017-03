TÜ raamatukogu valmimine on aasta jagu edasi lükkunud

Ülikool teatas selle aasta alguses, et nad lõpetavad YITiga töövõtulepingu ja nõuavad leppetrahvi, kuna ehitusfirma on lepingutingumusi oluliselt rikkunud ega saa töödega õigeaegselt valmis. Näiteks pidi raamatukogu osaliselt uksed avama juba möödunud aasta oktoobris.

Pärast seda kui YIT ehitusplatsilt aasta alguses minema löödi, algasid poolte vahel läbirääkimised, mille eesmärk on välja selgitada, kui kaugele ehitusfirma raamatukogu renoveerimistöödega jõudis ja kui palju neile selle eest maksta tuleb.

Läbirääkimised on kestnud juba aga kuid. Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel põhjendas venimist sellega, et tehtud tööde hindamine ja dokumentatsiooni ülevaatamine on osutunud detaili- ning ajamahukamaks kui nad algselt arvestasid. Siiski avaldas ta lootust, et märtsi keskpaigaks jõutakse kompromissini.

Küsimuse peale, et missugune hanke osa enim probleeme valmistavad ja kas YITi ootab ees kopsakas trahv, vastas Pagel, et enne kui kompromisslahendus pole lõplikult paigas, ei saa ülikool spekuleerida ei tehtud tööde mahu ega trahvinõude teemal. «Kompromissile jõudmine on mõlema osapoole ühine soov,» ütles ta ainult.

Samas on käivitunud uue hanke ettevalmistamine, mille ülikool loodab välja kuulutada lähema paari kuu jooksul. Pagel rääkis, et kui hange seekord õnnestub ja leitakse uus ehitaja, võib loota, et enne suve hakul algavad seiskunud ehitustööd taas pihta.

Esialgse plaani kohaselt loodeti raamatukogu renoveerimine lõplikult valmis saada 2017. aasta sügiseks, siis tänase teadmise kohaselt on hoone avamine vähemalt aasta jagu edasi lükkunud. Ehk optimistlikema prognooside kohaselt võiks raamatukogu avada 2018. aasta sügisel.

AS YIT Ehitus alustas Tartu ülikooli raamatukogu renoveerimistöödega möödunud aasta mais. Hanke maksumus oli 5,6 miljonit eurot.