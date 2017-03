Hiina andis esialgse loa 38 Trumpi kaubamärgile

Kaubamärkide registreerimise korral hakkavad üle Hiina tegutsema Trumpi kaubamärgiga spaad, massaažisalongid, hotellid ning isegi eraturva- ja eskortteenistused.

Trump on teatanud, et ei kavatse ametiaja jooksul välisriikides uusi lepinguid sõlmida. Hiinas on kombeks registreerida kaubamärke kaitseks, et vältida selle skvottimist.

Kõigile kaubamärkidele esitati taotlus 2016. aasta aprillis, kui Trump tegi alles valimiskampaaniat.

Hiina kaubamärgiamet avaldas esialgsed load 27. veebruaril ja sel esmaspäeval. Kui keegi neid ei vaidlusta, registreeritakse need ametlikult 90 päeva jooksul. Vaid kolm kaubamärki 38-st ei ole Trumpi nimel.