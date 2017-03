Eesti turbast ilutooteid valmistav ettevõte siseneb Rumeenia turule

«Meil on tekkinud väga hea kontakt Rumeenias, kes otsis toodet, mida seal esindada ja kuidagi me kõnetasime teda oma tootega. Ta oli meie proovipartiiga väga rahul,» ütles Aesti Skincare juhatuse liige Heiki Kanne BNS-ile.

Ettevõte sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) 14 960 eurot toetust turundustegevusteks. Kanne sõnul küsiti toetust peamiselt reklaamitegevuseks ning turunduse arendamiseks, mille hulgas plaanitakse ettevõtet meedias tutvustada ning muuta ka koduleht kättesaadavamaks.

Hetkel on ettevõtte valikus kolm toodet, millest üks on šampoon ning kaks näomaskid. «Plaanime märtsi lõpus turule tuua veel kaks toodet, üks on Eestis täiesti uus turbapalsam ning teine dušikreem,» ütles Kanne. Arendatud on ka spetsiaalne spaadele suunatud kehamask ning enne aasta lõppu plaanib ettevõte turule tuua veel ühe uue toote.

Aesti Skincare'i eesmärgiks on leida igas riigis üks edasimüüja. «Praegu on huvi tuntud mitmetest erinevatest riikidest nagu Inglismaa, Itaalia, Prantsusmaa ja ka Venemaa, kuid see on praegu kõik jäänud pigem jutu tasandile,» ütles Kanne. Tema sõnul on praegu peamiseks takistuseks see, et ettevõtte tootevalik on liiga väike ning koostööd soovitakse teha pigem ettevõtetega, mille tootevalikus on vähemalt viis toodet, kuid tootevaliku laienemisega on jaekettidega tulevikus lihtsam edasi suhelda.