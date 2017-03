Sutter peab vajalikuks VKG õlitehaste sulgemist

· Eesti Energia on VKG-ga kohtus, sest VKG rikkus pikaajalist VKG palvel fikseeritud hindadega ja kohustustega põlevkivi ostu-müügi lepingut. VKG on korduvalt esitanud Konkurentsiametile kaebusi põlevkivi hinnastamise kohta. Konkurentsiamet on kinnitanud, et Enefit Kaevanduste rakendatud põlevkivi hinnastamise metoodika on õiglane.

VKG ei ole pidanud vajalikuks kasutada võimalust põlevkivi teistelt tootjatelt osta, nähes ainukese lahendusena Eesti Energialt kaevandamislubade ära võtmist ja ettevõtete vahel kehtestatud kaevandamise aastamäärade käskkirjaga ettenähtud mahtude ümberjagamist.

Fakt 3. Eesti Energia peab tagama, et olemasolevate elektrijaamade ja õlitehaste töötamiseks nende elukaare lõpuni oleks piisavalt põlevkivi kaevandamise lube, et riigi ja kaudselt kõigile Eesti inimestele kuuluvat vara heaperemehelikult kasutada.

· Tänases olukorras ei ole Eesti Energial olemasolevate elektrijaamade ja õlitehaste töötamiseks nende elukaare lõpuni piisavalt kaevandamise lubadega tagatud põlevkivivaru.

· Eesti Energia on oma vanemate elektritootmisvõimsuste uuendamiseks viimastel aastatel investeerinud ca 150 mln eurot ja elektritootmine vastab kõigile kehtivatele EL-i nõuetele. Eesti Energia põlevkivielektrijaamade väävli- ja lämmastikuheitmed on vähenenud kordades.

· Eesti Energia tootis 2016. aastal 317 700 tonni vedelkütuseid ja 9,1 TWh elektrienergiat. Eesti Energia põlevkivi vajadus kasvab nii 2017. aastaks prognoositava suureneva toodangumahuga Enefit280 kui ka Auvere elektrijaama täisvõimsuse saavutamisest tulenevalt.

· Eesti Energia on enda põlevkivielektrijaamasid ja õlitehaseid majandanud hästi. Perioodil 2014 – 2016 oli põlevkiviketi puhaskasum 220 mln eurot.

Rangetele keskkonnanõuetele vastavad põlevkivivarad tuleb lõpuni ära kasutada, sest vastasel juhul oleks tegemist raiskamisega.

Fakt 4: Kõige efektiivsem ja keskkonnasäästlikum on põlevkivi väärindada Enefit280 seadmetel.

· Kuigi Eestis kasutatavatest õli tootmise seadmetest on parima võimaliku tehnoloogiana käsitletavad nii Kiviter, Petroter kui Enefit tehnoloogia, on Enefit280 puhul tegemist järgmise põlvkonna õlitehasega, sest selle õhuheitmed on kordades väiksemad kui kõikide teiste Eestis töötavate õlitehaste õhuheitmed.

· Enefit280 tehnoloogia on ennast tõestanud, saavutanud projekteeritud võimsuse. Enefit280 on võrreldes teiste õlitehastega energeetiliselt kõige efektiivsem, sest toodab lisaks tavapärasele õlile ja gaasile tootmisprotsessis üle jäävast jääksoojusest elektrit.

· VKG soovib Kiviter tehastele lisanduvat põlevkivi, vanimad Kiviterid pärinevad 1920ndatest. VKG tegi otsuse rajada uued Petroter õlitehased teades, et neil ei ole piisavalt kaevandamislubasid nii Petroter kui Kiviter tehaste käitamiseks, omades kaevandamislubasid vaid kolme Petroteri jaoks.

· Petroter tehased on sisuliselt Eesti Energia vanemate õlitehaste Enefit140 koopiad. Petroter ja Enefit140 õlitehaste töökindlus on samaväärne.

· 2006. aastal Säästva Eesti Instituudi poolt koostatud Petroter 1 tehase rajamisele eelnenud keskkonnamõjude hinnangus on välja toodud, et Petroter 1 on vanadel Kiviter tehnoloogial põhinevate õlitootmisseadmete asendus ehk teisisõnu on vajalik nende tehaste sulgemine: “Eksperdid on seisukohal, et kavandatava maksimumvõimsusega (3 UTT-3000 seadmega) õlitehase saab Kohtla-Järve asukohas püstitada, kui uued Galoter-tüüpi tootmisseadmed vahetavad välja olemasolevad Kiviter-tüüpi seadmed.“

· Kiviter tehased toodavad täna olulises koguses poolkoksi, mis ladustatakse tänaseni mäkke. 1 tonni põlevkivi kohta tekib Kiviter-seadmetel kuni 0,5 tonni poolkoksi. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt läbiviidud uuring näitas, et poolkoksimäed mõjutavad oluliselt Kohtla-Järve õhukvaliteeti.

· Eesti Energia tootmise ainus kõrvalsaadus on tuhk, mida saab kasutada toorainena ehitusmaterjalide tootmiseks, põldude lupjamisel ja teede stabiliseerimiseks ning Enefit 280 on ainuke tehnoloogia, kus toodetakse poolkoksist elektrienergiat.

Eesti põlevkivitööstuse tulevik põhineb õli, elektri ja gaasi koostootmisel, mis võimaldab põlevkivist suurima väärtuse välja võtta. Eestis olemasolevatest õlitehastest suudab kõige efektiivsemalt ja keskkonnahoidlikumalt põlevkivi väärindada Eesti Energia Enefit280 õlitehas.