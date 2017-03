Kaubamaja juht: panditulumaks lööb ausaid ettevõtjaid

Jaanuaris sai rahandusministeerium valitsuselt ülesande koostada eelnõu, millega kehtestab juba 2018. aasta algusest ettevõtetele lisakoormise – panditulumaksu, millega maksustataks 20% tulumaksuga laenud emaettevõttele ja emaühingu teisetel äriühingutele ehk nn õdedele.

«Vajadust uue maksu järele on presenteeritud kui kasumiahnete välismaiste suurkorporatsioonide ohjeldamist, et nad ei saaks enam laenuandmise sildi all Eestis teenitud kasumit ilma selle pealt makse tasumata välja viia, pihta saavad aga ausad ettevõtted, keda eelduslikult on siiski oluliselt rohkem kui kasumi pahatahtlikke varjajaid, » kirjutab Puusepp.

Puusepa sõnul satuvad panditulumaksu kehtestamisel Tallinna Kaubamaja ja teised sarnased ettevõtted olukorda, kus rahavoogudele keskendumise asemel peab hakkama tegelema igapäevase bürokraatiaga. Puusepp märkis, et esialgsete arvutuste kohaselt oleks maksumuudatuse mõju kaubamaja kasumiaruandele suurusjärgus 3 miljonit eurot.

«Laenamise varjus kasumi väljaviimise probleem on kahtlemata olemas, kuid selle lahendamiseks ei pea karistama kõiki ettevõtjaid, » nentis Puusepp.

