Uuring: Soome riik toetab viinarallit Eestisse

Ainuüksi maksuvabastust saavad laevafirmad 184 miljonit eurot aastas. Reisijaid ning autosid vedavad laevafirmad saavad otsetoetustena meeskonnatoetust 52 miljonit eurot aastas, sealhulgas näiteks Silja Line (Tallink) sai 2015. aastal 15,8 miljonit, Viking Line 25 miljonit ja Eckerö Line neli miljonit eurot.

Toetused puudutavad ka Rootsi ja Eesti vahelisi kruiistransporti. Kui soomlased lähevad Tallinnasse alkoholi ostma, siis seda reisi toetab osaliselt ka riik, kirjutavad uuringu autorid Katriina Lehto, Ari Karppinen, Lasse Oulasvirta ja Hannu Saarijärvi.

«Ühiskondlikult jätkusuutliku merenduspoliitika väljakutse on see, et osa praegustest riigi toetustest läheks reisijate sõidutamiseks ja seega turismi ja meelelahutusteenuste püsivaks majanduslikuks toetuseks,» kirjutavad uurijad.

Autorid toonitavad siiski, et seda uuringut ei saa võtta aluseks küsimusele, kas riigiabi on vajalik või mitte.

Toetused on nii suured sellepärast, et kaupade ja reisijate transport osaliselt kattuvad, mistõttu saab rahalist toetust ka kruiisitransport.