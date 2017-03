Eesti Pank: uute 50-euroste tulekuni on vähem kui kuu aega

«Kõik kaupmehed peavad käibivat raha vastu võtma ja kui ettevalmistused on veel tegemata, siis praegu on viimane aeg neid teha,» märkis Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve pressiteates. «Uut rahatähte tuleb vastu võtta ka siis, kui tehnilised uuendused on tegemata või rahatuvastusseadet ei ole. Kõikide rahatähtede ehtsust on võimalik tuvastada käsitsi ja seda saab teha nii professionaalne sularahakäitleja kui ka iga tavaline inimene,» sõnas Roosve.

Uue seeria 50-euroste rahatähtede kõige silmatorkavam muudatus on samasugune, nagu oli uutel 20-eurostel: rahatähe paremal serval hologrammriba peal asub läbipaistev portreeaken. Portreeaken paistab läbi ja kui pangatähte vastu valgust vaadata, on aknas näha Europe portree. Ülejäänud turvaelemendid – Europe portreed kujutav vesimärk ja hologrammriba, smaragdroheline number ja reljeefsed jooned rahatähe servadel – on samad, mis uutel 5-, 10- ja 20-eurostel.

Uus 50-eurone tuleb käibele 4. aprillil. Uute rahatähtedega maksmine läheb sujuvalt, kui kaupmehed uuendavad rahakäitlusseadmeid ja autentimisvahendeid. Selleks tuleb ühendust võtta seadmete tarnijatega.