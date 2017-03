Sõõrumaa: mõni peidab oma vara eksnaise eest

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille mõte on varjatud osalused ja tegelikud kasusaajad äriregistris avalikustada.

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa leiab, et tegelikud kasusaajad võiks välja tuua, kirjutab Äripäev. „Teatud organisatsioonidel on asjad nagunii selged,“ lausus ta. „Minul isiklikult pole varjata midagi, nii et võtan seda täiesti külma kõhuga.» Sõõrumaa hinnangul ükski saladus peitu ei jää ja olgu parem avalik ja selge, on need siis kellegi toetamised või kusagil osalemised.

Sellel, miks osalusi peidetakse, võivad olla eri põhjused. «Mõni äri on selline, mõnel on võib-olla julgeolekukaalutlused. Mõni peidab eksnaise eest,» sõnas Sõõrumaa.

Loe pikemalt Äripäevast.