Uuring: Vene turistid liiguvad senisest rohkem Narvast välja

Vene turistidest 30 protsenti ehk neli korda rohkem avastab ka ülejäänud maakonda: Narva-Jõesuud, Sillamäed, Toilat, Jõhvit ja Kohtla-Järvet. Mujale Eestisse suunduv turistide hulk on jäänud samaks, umbes 12 protsendi piirimaile, aga Tallinnale on sihtkohana lisandunud Rakvere.

"Jälgides Venemaa turistide kiiret liikumist lääne suunas, võib oletada, et varsti satub nende aktiivsesse huviorbiiti ka Rakvere ja kogu Lääne-Virumaa," märkis üks uuringu koostajatest Jelena Rootamm-Valter. Ka Ida-Viru maavanema Andres Noormägi sõnas, et Vene turistide voog hakkab Eestisse laiali minema.

Uuringust tuleb välja, et lõviosa piiriületajatest käib Eestis rohkem kui kord aastas: 2015. aastal oli korduvkülastajate osakaal 85 protsenti, tänavu juba 90 protsenti. Kõige rohkem on kasvanud Eestit kaks kuni neli korda aastas külastavate turistide grupp − ligi kaks korda. Suurenenud on ka mitu korda kuus Eestit külastavate turistide hulk.

«Ilmselt on Eesti hotellidel tarvis orienteeruda ümber teenusele, mis pakub nii-öelda tavapuhkuse kõrval ka muid võimalusi, näiteks vaatamisväärsuste külastamist ja aktiivse ajaveetmise võimalusi - turistid on nimetanud kalastamist, pidusid, kasiinosid ja muud seesugust. Tundub, et Venemaa turist on muutumas nõudlikumaks ning valivamaks,» ütles Rootamm-Valter.