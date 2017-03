Eften maksab dividendideks 1,5 miljonit

Ettevõtte nõukogu muutis juhatuse esitatud ja majandusaasta aruandes märgitud kasumi jaotamise ettepanekut ja tegi üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendiks 0,63 eurot aktsia kohta ehk kokku 1,5 miljonit eurot, selgub aktsionäride üldkoosoleku päevakorras.

Fondi jaotamata kasum aastalõpu seisuga on 5,4 miljonit eurot, peale dividendi ja reservkapitali eraldisi on see 3,6 miljonit eurot.

Fondi aktsionäride üldkoosolek toimub tänavu 30. märtsil. Dividend makstakse aktsionäridele välja 31. märtsil.

Eften Real Estate Fund III AS-is viis Eften mullu esimeses poolaastas läbi fondi teise aktsiate avaliku emissiooni kaasates kokku 11 miljonit eurot uut omakapitali. Saadud vahendid investeeris fond lõviosas DSV müügi- ja tagasirendi tehingusse, mille käigus omandati DSV-lt kolmes Balti riigi pealinnas logistikakeskused, mida DSV üürib pikaajalise üürilepingu alusel fondilt tagasi.

Oktoobris omandas fond E.L.L. Kinnisvaralt L3 büroohoone Vilniuses aadressil Laisves 3. Viimase tehingu järgselt on kogu fondi kaasatud omakapital täielikult investeeritud. 2017. aastal plaanib fond läbi viia järgmise avaliku aktsiaemissiooni ning jätkata investeerimistegevust lähtudes konservatiivsetest investeerimise printsiipidest.