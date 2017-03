Mure Poolas: sisserändajaid pole piisavalt

Töötus Poolas on madal ning selle aasta majanduskasvuks loodetakse 3 protsenti, kirjutab Bloomberg. Töökäte sissevool on pidurdanud palgakasvu riigis ning aidanud hoopis majandusel kosuda.

2015-2016. aasta jooksul läks ukrainlasi Poola pea sama palju kui kõiki sisserändajaid Saksamaale kokku. «Miljoni ukrainlase sissevool näitab, et demograafiline olukord ei pea saatuslikuks saama,» märkis Barclays Plc ökonomist Tomasz Wieladek.

Ukrainlastele on juurdepääs Poola tööturule on üsna lihtne. Jaanuaris läbi viidud küsitlusest selgus, et pea pooled ettevõtted lootsid palgata ukrainlasi, sest tööpuudus poolakate seas on väga väike ning uusi töötajaid on raske leida. 40 protsenti Poola teenindussektorist sõltub juba ukrainlastest.

Ukrainlaste sissevool on Poola ühiskonna vananemist oluliselt pidurdanud. Hinnanguliselt vajab Poola järgmise 20 aasta jooksul aga veel 5 miljonit võõrtöölist, et majanduskasvu üleval hoida.