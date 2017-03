Ettevõtete võlasummad kasvavad hoogsalt

Creditinfo Eesti AS värskest Eesti ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2016. aasta teisel poolel kasvasid hoogsalt ettevõtete võlasummad nii riigile kui ka äripartneritele vastavalt 49 protsenti ja 36 protsenti, jõudes viimase nelja aasta kõrgeimale tasemele.

Ettevõtete poolt riigile võlgu jäädud ehk maksuvõlgade summad moodustasid kokku ligi 51,8 miljonit eurot. Maksuvõlgade suurenemine toimus pea kõikides sektorites, kuid enim kinnisvaraalases tegevuses (kolm korda), ehitussektoris (75 protsenti) ning haldus- ja abitegevuses (74 protsenti). Mediaankeskmine maksuvõla summa on tõusnud 2915 euroni, mis on viimase viie aasta kõrgeim.

Samuti tõusid hüppeliselt maksehäirete ehk ettevõtete omavahelised võlasummad jõudes 73,7 miljoni euro tasemele. Maksehäirete summad kasvasid enim põllumajandus, metsamajandus ja kalapüügi sektoris (3,4 korda), mäetööstuse ja töötleva tööstuse- (78 protsenti) ning ehitussektoris (48 protsenti). Mediaankeskmine maksehäire summa oli 1000 eurot.

Samal ajal võlgadega ettevõtete arvus suuri muutusi ei toimunud. Maksehäiretega ettevõtteid oli 2016. aasta teisel poolel pea sama palju kui aasta varem, 3,4 protsenti ehk 2843 aktiivset ettevõtet. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal tõusis 6,1 protsendini ehk riigile on võlgu 5097 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Kõige rohkem on äripartneritele võlgu olevaid ettevõtteid majutus ja toitlustussektoris (6,7 protsenti), ehitus- (6,3 protsenti) ning veondus ja laondussektoris (5,5 protsenti).

Kõrge krediidiriskiga ettevõtteid on Eestis 2017. aasta alguse seisuga 12,9 protsenti, mis on viimase kolme aasta kõrgeim näitaja. Aktiivse konkurentsi tingimustes võiks näitajat pidada heaks, kui see jääb 12-15 protsendi piiridesse, kuid ettevõtete kasumite kahanemise taustal on trend murettekitav.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb Creditinfo Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 83 947 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Creditinfo ettevõtete maksekäitumise statistika eesmärgiks on jälgida ja vajadusel reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et tagada otsuste tegijatele kvaliteetne krediidialane informatsioon.