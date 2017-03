Koduliising Holding sai krediidiandja tegevusloa

Koduliising Holding AS esitas Finantsinspektsioonile taotluse krediidiandja tegevusloa saamiseks 14. septembril 2016. Ettevõtte juhatuse liige on Kelly Veske, nõukogu liikmed on Arne Veske, Kaido Veske ja Indrek Julge ning ettevõttes omab ainuosalust Arne Veske.

Riigikogus 18. veebruaril 2015 vastu võetud seaduse põhjal allutati krediidiandjad ja -vahendajad Finantsinspektsiooni järelevalvele.