Advokaat: petta saanud, ühinege!

Eestis levivad Bitcoini edu najal väidetava krüptorahaga rikastumist lubavad skeemid, mille levikut ei ole seni suudetud ära hoida. Advokaadibüroo Lextal advokaadi Rauno Kinkari arvates aitaks teavitustöö petuskeemid välja praakida, kui inimesed oskaksid vahet teha päris investeerimisvõimalusel ja petuskeemil, kirjutab Äripäev.

Kui aga tegutsetakse kelmusega, peaksid sellega tegelema politsei ja prokuratuur. «Ilma konkreetseid lepinguid nägemata on väga keeruline öelda, et seal on tegemist kelmusega,» ütles Kinkar. Loe pikemalt Äripäevast.