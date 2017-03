Rõivas ja Palling kutsuvad isesõitvate autode arendajad Eestisse

«Eesti eelisteks on seadusloome kiirus ja paindlikkus, 5G rakendamine Telia ja Ericssoni poolt 2018. aastal. Tugev akadeemiline ja küberkaitse kompetents ning igapäeva praktika, samuti üleriigiline elektriautode laadimisvõrk – leiame, et see on väga tugev väärtuspakkumine. Me soovime, et rahvusvahelised isejuhtivate autode tootjad tuleksid Eestisse oma tehnoloogiat arendama, aga ka reaalseid teenuseid katsetama,» ütles Rõivas.

Palling lisas, et suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele silma jäämiseks peab Eesti suutma konkureerida teiste sarnaseid samme juba astunud riikidega. «Eestil on kõik eeldused saada isejuhtivate autode arendamiseks parimaks paigaks maailmas ja seetõttu oleme valmis lubama tehnoloogia katsetamist avalikel teedel. See on suur konkurentsieelis võrreldes enamike riikidega, kus isejuhtivate autodega saab sõita vaid selleks ette nähtud ja suletud alal,» lausus Palling.

Eelmise nädala neljapäeval teatas riigikantselei ja majandusministeeriumi ühine ekspertrühm, et Eesti avab oma teed isejuhtivatele autodele.

Taavi Rõivas ja Kalle Palling saatsid üleskutse Daimler'i, Tesla, Uberi, Volvo ja Waymo juhtkondadele.