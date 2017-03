Palo soovib viie aastaga tuua Eestisse 2000 IT-spetsialisti

Üheks suure potentsiaaliga riigiks, kust IT-spetsialiste sisse tuua, on Ukraina, märkis minister esmaspäeval pressibriifingul. Tema sõnul on seni näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) projekti Work In Estonia raames üritatud sisse tuua spetsialiste Soomest eeldades, et seal on üle Nokiast koondatud spetsialiste. Plaan pole aga ministri sõnul õnnestunud, näiteks on probleemiks olnud Eestis pakutav palgatase.

Palo sõnul on veel probleemiks ka see, et pole selge, kui paljud seni Ukrainast Eestisse tulnud spetsialistid on reaalselt siirdunud tegema erialast tööd ning kui paljud on asunud tööle näiteks hoopis ehitusvaldkonnas. «Tuleks kasvõi firmadele üle helistada ja küsida, kas tuli konkreetne inimene tööle. Klikist üksi on vähe, küsimus on selles, kas jõutakse ka tehinguni,» sõnas minister kujundlikult.

Palol on kavas luua Work in Estonia kõrvale paralleelne töörühm, kes hakkaks hoolitsema selle eest, et kord juba Eestisse jõudnud spetsialistidel oleks kohapeal lihtne end sisse seada, näiteks saada vajadusel oma lastele lasteaiakohti. Work in Estonia ülesandeks jääks endiselt väljapoole Eestit suunatud turundustegevused.

«Teeme projektimeeskonna analoogselt e-residentsuse meeskonnale, kes teevad kindlaks, mis on need kitsaskohad, mille tõttu inimesed täna ei tule siia,» sõnas Palo.

Viie aasta peale kokku on projekti eelarveks planeeritud orienteeruvalt 10 miljonit eurot.