Riigikogu komisjonid vilistavad õiguskantsleri otsuse peale

«Meil oli täna hääletamisel kaks ettepanekut: ühe tegi reformierakond ja sellega taheti õiguskantsleri ettepanekuga nõustuda ja aktsiisitõusud tagasi keerata. Peale jäi teine ettepanek, mille kohaselt õiguskantsleriga ei nõustuta,» rääkis riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Stalnuhhin põhjendas õiguskantsler Ülle Madise ettepaneku eiramist sellega, et igal uuel valitsusel on omad ideed ja vana koalitsiooni ideedega jätkamine ei saa kuidagi kohustuslik olla.

Küsimust, missugused võiksid nende šansid riigikohtus olla, Stalnuhhid kommenteerida ei soovinud, kuna kohus on oma otsustes vaba ja sõltumatu.

Samamoodi pidas lahja alkoholi aktsiisimäärade kiiremat tõstmist seaduspäraseks ka riigikogu põhiseaduskomisjon. «Komisjonis jäi peale seisukoht, et demokraatlikus riigis on riigikogul kindlasti õigus alkoholi aktsiisimäärasid muuta ning kui neist teatatakse piisavalt ette ehk selle seadusemuudatuse puhul üle poole aasta ette, siis ei saa see olla põhiseadusega vastuolus,» ütles põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Ta lisas, et samalaadset aktsiisimäära muutmist on riigikogu ka varem teinud ning seda pole kunagi peetud põhiseadusega vastuolus olevaks ega nimetatud otsuseid ka vaidlustatud. Vaheri sõnul oleks arusaamatu, kui uuel riigikogu koosseisul või valitsuskoalitsioonil poleks õigust puutuda näiteks viieks või kümneks aastaks paika pandud alkoholiaktsiise.

Riigikogu komisjon saadab nüüd oma seisukoha ka riigikogu suurde saali, kus võetakse vastu lõplik otsus. Millal see juhtub, Stalnuhhin täpselt öelda ei osanud, kuna vastava otsuse teeb riigikogu juhatus. Pärast seda, kui riigikogu on tunnistanud aktsiisitõusud õiguspäraseks, teeb õiguskantsler riigikohtule ettepaneku tunnistada õigustloov akt või selle säte kehtetuks.

Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisimäära ennaktõus põhiseadusega vastuolus, kuna see rikub ettevõtlusvabadust ning õiguspärase ootuse põhimõtet. Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist.

Uus valitsuskoalitsioon tõstab õlleaktsiisi selle aasta juulist 65 protsenti 13,7 sendini mahuprotsendi kohta liitrist, ent aastaks 2020 tõuseb aktsiis 2016. aastaga võrreldes 166 protsenti ehk enam kui kaks korda 22,09 sendini.

See tähendab, et kui praegu on 5-protsendilise etanoolisisaldusega pooleliitrise õllepudeli eest makstava aktsiisi summa 20,75 senti, siis järgmise aasta juulis kasvab see 34,25 sendini ning jõuab 2020. aastaks 55,23 sendini.