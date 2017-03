Valitsus on valmis õlleaktsiisi tõstmiseks riigikohtuni minema

Valitsus arutas möödunud nädalal õiguskantsleri arvamus, mille kohaselt on uue valitsuse alkoholi aktsiisitõusud põhiseadusvastased ja riivavad tugevalt ettevõtjate õigustatud ootuse põhimõtet. Valitsus aga õiguskantsleriga ei nõustu, selgub rahandusminister Sven Sesteri kirjast riigikogu rahanduskomisjonile.

Valitsus on veendunud, et seisukoht, millega varem kehtestatud «maksuredelit» pole võimalik muuta isegi piisava etteteatamisega, piirab oluliselt riigikogu finantspädevust ega pole kooskõlas demokraatia põhimõtetega. Viimase all peab valitsus silmas seda, et varasemate koalitsioonide poliitikat ei tohiks põlistada ja seda peab olema õigus muuta. Vastasel juhul muutub riigikogu roll mõttetuks.

Lisaks toob Sester oma kirjas välja, et aktsiisiseadusest tulenevalt on seadusandja kehtestanud erikorra, mis lubab muuta teatud perioodiks seaduslikult paika pandud aktsiisimäärasid, ilma et sellega rikutaks ettevõtjate õigustatud ootust.

Täna arutab õiguskantsleri ettepanekut ja riigikogu põhiseaduskomisjon. Riigikogul on põhiseadusest tulenevalt 20 päeva aega seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. See tähtaeg hakkas 18. veebruarist ja lõpeb selle nädala lõpus.

Riigikogu reformierakondlasest liikme Aivar Sõerdi sõnul pole riigikogu astunud samme õiguskantsleri ettepanekul alkoholiaktsiisi täiendava tõusu peatamiseks ja tõenäoliselt läheb see vaidlus kohtusse. „Arvestades riigikohtu kohtupraktikaga varasemas niinimetatud kaevandustasude kaasuses, on vähetõenäoline, et riigikohus ka selles kaasuses põhiseadusele mittevastavust ei tuvasta," rääkis Sõerd möödunud nädalal BNS-ile.

Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisimäära ennaktõus põhiseadusega vastuolus, kuna see rikub ettevõtlusvabadust ning õiguspärase ootuse põhimõtet. Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist.

Uus valitsuskoalitsioon tõstab õlleaktsiisi selle aasta juulist 65 protsenti 13,7 sendini mahuprotsendi kohta liitrist, ent aastaks 2020 tõuseb aktsiis 2016. aastaga võrreldes 166 protsenti ehk enam kui kaks korda 22,09 sendini.

See tähendab, et kui praegu on 5-protsendilise etanoolisisaldusega pooleliitrise õllepudeli eest makstava aktsiisi summa 20,75 senti, siis järgmise aasta juulis kasvab see 34,25 sendini ning jõuab 2020. aastaks 55,23 sendini.