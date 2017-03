Töötukassal kulub tänavu töötuse ennetamiseks 3,6 miljonit

Töötuse ennetamise meetmetest on ligi 2,3 miljonit eurot ette nähtud tööturukoolitusteks, 117 859 eurot tasemeõppes osalemise toetusteks ning ligi 1,2 miljonit eurot koolitustoetusteks tööandjatele.

Tööturukoolitusel töötavatele inimestele on plaanitud tänavu osalema 2601 inimest, tasemeõppes osalemise toetuse saajateks 200 inimest ning koolitustoetusel osalejate arvuks 971 inimest.

Järgmisel aastal plaanitakse projekti kuludeks 14,9 miljonit eurot, 2019. aastal 17,8 miljonit eurot ning 2020. aastal 19,2 miljonit eurot.

Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Toetust makstakse tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.

Koolitustoetust saavad taotleda tööandjad uute töötajate värbamiseks ning töötajate koolitamiseks muutuste korral.

Töötukassa nõukogu esimehe, tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul tingis pakutavate teenuste valiku laienemise asjaolu, et lisaks töötute tööle aitamisele tuleb riigil hoolitseda nende eest, kes seni küll veel töötavad, ent kel on puuduva kvalifikatsiooni, aegunud oskuste või tervise tõttu põhjust karta töötuks jäämist või kelle oskused ei võimalda majanduse struktuurimuudatustega kaasa minna ja on takistuseks nende sissetulekute kasvatamisel.

«Niisamuti tuleb meil enam toetada ettevõtteid, kellel napib kvalifitseeritud tööjõudu. Tegu on põhimõttelise muutusega seniste tööturuteenuste osutamisel,» ütles Ossinovski novembris.

Töötukassa nõukogu kinnitas detsembris käesoleva aasta eelarve, milles planeeritakse töötukassa kuludeks 320,8 miljonit eurot ja tuludeks 345,4 miljonit eurot.