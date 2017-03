Gigantide heitlus: Asmann näitab Sutteri faktivigu ja demagoogiat

Eesti suurima riigiettevõtte juht on samuti mures VKG finantsseisu pärast ehk kuidas eraettevõte saab raskel turul toime tulla ilma riigi abita. Eraettevõttena puudub meil tõesti privileeg arvestada omaniku varjatud garantiiga riigi osaluse näol ning oleme harjunud enda jõududega toime tulema. Kaalutletud riski tulemusena on kuue aastaga valminud Euroopa uusim kaevandus ning kolm majanduslikult efektiivselt töötavat Petroteri põlevkiviõlitehast. Sisenesime naftakriisi sisemiselt tugevana ning VKG ei ole jätnud ega jäta ka tulevikus täitmata ühtegi kohustust. Kas Eesti Energia vedelkütuste tootmine ning Enefit280 seotud investeeringud oma 7,8 miljonit eurot aastase EBITDAga ilma Elektrilevi rahavoota iseseisvalt ellu oleks jäänud on iseküsimus.

Saladusloor põlevkivi kaevandamise üle

Lausa kummaline, milline saladusloor on laotatud Eesti Energia poolt põlevkivi kaevandamise ja hinnastamise üle. VKG lõpetas tõesti Eesti Energiaga enne tähtaega põlevkivi tarnelepingu ning kaebas diskrimineeriva hinnastamise pärast kohtusse. VKG on katse-eksitus meetodil teada saanud, et põlevkivi hind Eesti Energia kontsernist väljapoole on võrreldes kontserni sisetehingutega 2 kuni 2,5 korda kõrgem nii turu kõrghetkedel kui madalaseisus. Kahjuks puudub VKG-l võimalus kohtuasju detailsemalt lahata, kuna Eesti Energia palvel on kohtuvaidlus kuulutatud kinniseks. Ärisaladuse taha on mugav peituda, kui Eesti Energia tegevuse lahkamine ei kannata avalikku kriitikat välja.

Riigiettevõte on põlevkivile ligipääsu osas turgu valitsev ettevõte ehk rahvakeeli monopol, kuid vaatamata sellele puudub näiteks viimastes Eesti Energia aastaaruannetes igasugune info põlevkivi kaevandamise mahtude vms kohta. Võiks arvata, et tegemist on marginaalse ja ebaolulise osaga ettevõtte tegevusest. Info varjamine on tõenäoliselt kooskõlas monopoolse positsiooni kirgliku kaitsmisega ning kuna monopoliks nimetamisega ei kaasne, vähemalt Eestis, ei läbipaistvus- ega muid kohustusi, siis on monopoolne positsioon kaitsmist väärt.

Mis oleks, kui keskenduks põlevkivi paremale väärindamisele?

Kuna Eesti Energia juht võttis vaevaks lahata põhjalikult VKG olemust, siis lubage ka minul esitada oma nägemus Hando Sutter emotsionaalse ja faktivigadega väljaütlemise tagamaadest. Allpool esitatu ei ole mitte fakt, vaid tervikpildil baseeruv isiklik järeldus.

Riigifirma tänane närvilisus seisneb tõsiasjas, et ENMAK näeb ette sulgeda Eesti Energia elektritootmisvõimsused otsepõletamise teel hiljemalt 2023, kuid alternatiivina planeeritud Enefit280 tehnoloogia ei tööta korralikult. Selle tulemusena on põlevkivi tarbimine EE kontserni poolt langevas trendis – tulemuseks on töökohtade kadu ja riigi maksutulude langus. Meeleheitlikud katsed erakorralisi tulusid dividendidena riigile jaotada ja vedelkütuste ärile jaotatavat kulu ümber suunata on ajutise iseloomuga.

Riigiettevõte esitleb iga Enefit280 õlitehase tulemust kui uut maailmarekordit. Kui aga võrrelda Enefit280 kaks korda väiksema võimsusega Petroteri III tehasega ning kõik loksub paika. 2016. aastal oli Enefit280 õlitoodang 131 000 tonni õli, Petroter III – 129 000 tonni. Enefit280 projekti investeering 270 miljonit eurot, Petroter III – 84 miljonit. Eesti Energia taob vastu rinda, et viie aastase töö tulemusena saavutati lõpuks 80-protsendiline võimsus, kuid unustati öelda mitu päeva aastas suudab tehas peatusteta töötada. Petroter tehased töötavad täisvõimsusel aastas keskmiselt 300–320 päeva. Numbrid räägivad iseenda eest. Kuna Enefit tehnoloogiat arendab Eesti Energia enda tütarfirma, siis pole ka tavapärast trahvi kellegi käest küsida.

Juhul kui riik omanikuna siiski usub viis aastat tagasi väljamõeldud ja praeguse juhtkonna edasi jutlustatavat Enefit280 story't, siis oleks hädavajalik teostada sõltumatu majanduslik audit, et saada lõpuks teada selle avantüüri kapitali tootlikkus läbi kõigi aastate omanikule ehk maksumaksjale. Vastasel korral peaks küsima, miks ei soetata endale odavamat ja Eestis ennast tõestanud Petroteri tehnoloogiat.

Kokkuvõtteks

Kokkuvõttes võiks Eesti Energia ennekõige keskenduda praegu kasutatavate põlevkivi väärindamise tehnoloogiate kriitilisele hindamisele selle asemel, et püüda tagada ärikasumi kasvu läbi monopoolsete tulude nõutamisele kohtuinstantsides. Eesti kohtud näevad demagoogia läbi ja kasu asemel võib sündida kahju. Usun siiski, et vastastikune kukepoks on minevikus tehtud vigade järelkaja ning kõigil põlevkivisektori ettevõtetel jätkub tahet ja mõistust tulevikku panustamiseks, mineviku vigasid kordamata.