Eesti Posti rahvusvaheline äri mullu kahekordistus

«Rahvusvaheline äri on Omniva kõige kiiremini kasvav ärivaldkond: kasv 2015. aastal 142 protsenti, 2016. aastal 107 protsenti,» ütles Omniva rahvusvahelise äri juht Ardi Ratassepp BNS-ile. Enamiku osa rahvusvahelisest ärist moodustab Hiina e-kaubanduse pakkida logistika üle kogu maailma.

Eesti Posti kontserni kogutuludest moodustasid rahvusvahelise äri tulud mullu tema sõnul ligi kolmandiku. «Rahvusvahelisel äril põhinev Omniva ja [Hiina logistikafirma] SF Expressi ühisettevõte Post11 teenindas möödunud aastal ligikaudu 40 miljonit saadetist,» rääkis Ratassepp.

Kasvu jätkumist ootab Omniva ka tänavu. «Konkreetseid numbreid on praegu aasta alguses keeruline ennustada. Küll aga võib üsna kindel olla, et kiire kasv jätkub ka sel aastal,» rääkis Ratassepp. Ta lisas, et kogu maailma e-kaubandusest tuleb 45 protsenti Hiinast.

«Selle valguses suurendame oma jalajälge erinevates sihtriikides ja mõtleme läbi, kus peaksid olema meie terminalid-sorteerimiskeskused,» ütles Omniva rahvusvahelise äri juht.

Eesti Posti ühisettevõte Hiinaga Post11 toimetab kaupu ligi 100 sihtriiki ning tegutseb kolmes keskuses üle Euroopa – Eestis, Suurbritannias ja Saksamaal. Aastaga teenindas ettevõte ligikaudu 40 miljonit saadetist. Ratassepa sõnul juhib firma võimsust vastavalt vajadusele ning teenindab teatud piirkondi võrdselt nii Eestist kui ka Saksamaalt.