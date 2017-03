Parvlaeva Piret merekatsetused lõppesid edukalt

«Merekatsetused on möödunud produktiivselt. Enamus süsteeme on testitud ning suuri tagasilööke pole olnud, märkusi on ikka, aga selleks katsed ongi ning tehas üritab neid jooksvalt kõrvaldada,» ütles TS Laevad projektijuht Virgo Saul reedel BNS-ile.

Nüüd siirdub laev Sauli sõnul lepingujärgselt dokiülevaatusele.

Pärast merekatsetusi kulub veel 1-1,5 kuud laeva lõpliku valmimiseni.

Parvlaev Piret on 114 meetrit pikk, mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Piretil saavad olema päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laev hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil.