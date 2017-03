Tuletame meelde: miks soovitas Soome turundaja Eesti märgi otsingutest loobuda

«Ärge järgige meid. Ärge looge riigibrändi komisjoni,» kõlas Soome ettevõtte Idealist Group loomingulise juhi Saku Tuomineni esimene soovitus, mida Eesti võiks järgmise kümnendi võitmisel silmas pidada. «Teate, mis juhtus pärast seda - mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi!» ütles Tuominen.

Ta on veendunud, et ilma selleta on märksa lihtsam riiki müüa. «Selleks, et maailmas või ükskõik kellele midagi müüa - sa pead olema hea ja sa pead olema huvitav. Sellest piisab. Probleem on aga selles, et maailm on täis huvitavaid asju.» Selle, kas Eesti on huvitav riik, paneb paika sihtrühm, seda ei saa riik ise oma brändimisse sisse kirjutada, ütleb Tuominen.

Ta tõi näite Nokiast, kelle esimene telefon ei olnud just midagi erilist, kuid see oli huvitav ja see tõi ettevõttele ka edu. «Siis aga hakkas midagi juhtuma - toode oli jätkuvalt hea, aga turule hakkas tulema ka teisi huvitavaid tooteid,» kirjeldas Tuominen. Sama asi on juhtunud ka Apple'i toodetega.

«Kuidas Eesti siia paigutuks? Eestil ei ole riigina halb maine, kuid Eesti ei ole huvitav,» lisas Tuominen. Tema sõnul oleks Eestit väga lihtne huvitavaks teha. «Selleks, et paista silma, tuleb ühendada head ideed lihtsa elluviimisega. See loob selgust,» märkis soomlane.

«Kui te brändite Eestit, siis selle halb külg on see, et sellel ei ole maailma mõistes mingit uudisväärtust. Hea on aga see, et väikese riigina suudate te palju asju ellu viia ja see on maailma mõistes juba oluline,» rääkis Tuominen.

Soomlase sõnul on Eesti edu pandiks see, kui riik suudab väga selgelt panna paika, milles ta on suurepärane ning keskendub selle elluviimisele.

«Te peaksite keskenduma asjadele, mis on suured ja lihtsad,» soovitab Soome ettevõtte Idealist Group loominguline juht. Lihtsa all peab ta silmas tunnet, mida mingi asja elluviimine tekitab. «Kui te usute, et miski on tehtav, siis sellele peaksitegi keskenduma,» põhjendas ta.

Samas toonitas ta, et sellistel asjadel on võimalus lendu minna ainult siis, kui keegi ka neid näeb ja tunnistab. «Ma ei tea ühtegi riiki, kus on olemas loominguline juht. Eesti riigil peaks olema oma loominguline juht. Ta peaks keskenduma sellele, kuidas öelda sajal viisil «ei» erinevatele ideele, mida talle maha müüa üritatakse.»

Lisaks suurepärase loomingulise juhi Eesti riigi palgale võtmisele soovitab Tuominen valida tal partneriks välismaise suhtekorraldusfirma, kes hakkaks riiki väljaspool Eestit müüma. «Juba sellega paistaks Eesti silma, kuna ükski teine riik nii ei tee,» kinnitab ta.

«Tehke julgeid asju ja tehke see ära ilma suurema kärata - ja sellega muutub Eesti maailma silmis huvitab,» on Tuominen veendunud. «Siis hakkab järjest enam riike ütlema, et nad tahaks olla rohkem Eesti moodi.»

Vaata lähemalt videost.