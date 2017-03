Taavi Madiberk: millegi läbimurdelise ehitamisel on alati vaja teha käed mullaseks

Kuigi superkondensaatorite tootmise näol on tegemist niššivaldkonnaga, ütleb sellega üheksa aastat tegelenud Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk, et nende ettevõtte järgmise viie aasta eesmärgiks on saada selles vallas üleilmseks turuliidriks.

Ettevõtetel, kes soovivad võita järgmist kümnendit, tasub tema sõnul muuhulgas silmas pidada ka seda, et riskikapital ei ole ainus vahend kasvuks ning turundust ei tohiks alahinnata. «Äris kehtib vähemalt reegel, et kui toode näeb kehv välja, siis see tähendab ka kehva kvaliteeti,» põhjendas Madiberk viimase osas.

Tema sõnul tuleb ka kõrgtehnoloogias otsida tegijaid, mitte eksperte. «Millegi läbimurdelise ehitamisel on alati vaja teha käed mullaseks. Ära otsi CV-sid, vaid otsi inimesi, kes tegelikult suudavad asju teha,» lausus ta.

Eesti kui riigi tasandil tuleks Madiberki sõnul vaadata seda, mis on Eesti looduslikud eelised. «Eesti looduslik eelis võiks olla kõrgtehnoloogilises tootmises ja embedded software'is,» pakkus ettevõtja.

Eesti paljukiidetud haridussüsteemi puhul tuleks tema sõnul küsida, et kas see on edu alus või edu tulem. «Tuleb silmas pidada seda, et haridus kui selline ei ole väga hea indikatsioon pikaajalises majanduslikus edus,» nendib Madiberk.

Ta on seda meelt, et kui me praegu tõstaks ülikoolide rahastuse kolmekordseks, siis ei tooks see koheselt kaasa majanduslikku edu.

«Tihti räägitakse ettevõtjate ja teadusasutuste koostööst, aga tihti unustatakse ära, mis on selle motivatisoon,» ütles Skeleton Technologies tegevjuht, kes on seda meelt, et teadus on väärtuslik alles siis, kui aitab reaalselt muuta inimeste elu paremaks.

«Innovatsioon ja prototüüpimine tuleb kindlasti eraettevõtjate initsiatiivil,» märkis Madiberk.

Kuigi laiem debatt ühiskonnas keskendub tihti idufirmade ja vana majanduse vastandamisele, ei ole see Madiberki sõnul mõtekas. Pigem tuleks vaadata, kas Eestis on üldse kultuur, mis toetab ettevõtjaks olemist. «Õnneks on kultuur meie kõigi enda teha,» märkis ta.

«Mida ma tean, on see, et kui kultuur on paigas, siis sünnib ka Eestis suuri asju,» on Skeleton Technologies tegevjuht veendunud.

Vaata lähemalt videost.