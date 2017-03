Valdo Kalm: hüperluup võib olla väga tõsine alternatiiv Tallinna-Helsingi tunnelile

«Et võita järgmine kümnend, on ühel riigil vaja väga head infrastruktuuri,» alustas Tallinna Sadama juht Valdo Kalm oma ettekannet nädala keskel toimunud Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas võidaks Eesti järgmise kümnendi.

«Väga olulised on rahvusvahelised ühendused,» märkis Kalm, viidates raudteeühendustele, mis on nüüdseks märksa tagasihoidlikumad, kui nad kunagi olid. Rail Baltic on Tallinna Sadama juhi sõnul väga hea võimalus ja tulevikuprojekt nii kauba kui reisijate mõttes.

«Me usume, et siin on kauba jaoks võimalusi,» toonitas Tallinna Sadama juhatuse esimees. Ta tõi näite ühest Soome ettevõtjast, kellel on vaja panna käima üks rong päevas, mis viiks kaupu Soomest Türki. «Soome ettevõtjad ja eksportöörid on sellest alternatiivist huvitatud,» kinnitas Kalm. Tema hinnangul on reaalne ka miljoniline reisijatevedu.

«Mis teeb meie jaoks [Rail Balticu] huvitavaks, on see, et Muuga sadam oleks reaalne pikendus Rail Balticule Soome,» lisas Kalm, viidates teisel pool Soome lahte asuvale sadamale. «Hädavajalik on avada põhja-lõuna koridor ja seesama Rail Baltic annaks tulevikus selle võimaluse,» lausus Tallinna Sadama juht.

Hiljem lisas Kalm, et Rail Baltic on ka julgeoleku seisukohalt oluline - sellest lihtsalt valjusti ei räägita.

«Kui ma nimetasin, et logistika põhiinfrastruktuur baseerub neljal transpordiliigil, siis hüperluubi näol on tegemist viienda transpordiliigiga ja see võib olla väga tõsine alternatiiv Tallinna-Helsingi tunnelile,» lisas Kalm.

Kuigi hüberluubi abil suuremahulist kaupa liigutada ei saaks, siis väiksemahulist küll, kuid see oleks kõige olulisem just reisijateveoks, kus nad saaksid kuue minutiga Tallinnast Helsingisse.

«Tema (hüperluubi - toim) katsetused Nevada kõrbes käivad praegu. Kui me tahame olla logistikaäris innovaatiline ja kiire, siis me peame selliste tehnoloogiliste uuendustega arvestama, sõnas Kalm.

«Et väikeriigina võita järgmine kümnend, ega meil muud võimalust ei olegi, kui olla väle ja tehnoloogiliselt hästi arenenud,» toonitas Tallinna Sadama juht oma ettekande lõpusõnades.

