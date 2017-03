Jaak Aaviksoo: aus vastus on, et jah, just niisugust Eestit me olemegi tahtnud

««Kuidas võita järgmine kümnend?» sisaldab ridade vahel viidet sellele, nagu me oleks eelmise kümnendi kaotanud või vähemalt viiki jäänud. Kas see aga päriselt nii on, julgen kahelda,» ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, alustades oma ettekannet Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil, mis otsis vastuseid küsimusele, kuidas võidaks Eesti järgmise kümnendi.

«Mis mure on eesseisva kümnendiga? Kui hästi lihtsalt kokku võtta - siis tahaks lihtsalt rohkem raha. Mis muu see majanduskasv siis on,» märkis Aaviksoo. Probleemid aga ei ole tema sõnul peidus majanduses endas. TTÜ rektori sõnul seisab Eesti silmitsi kolme suure väljakutsega.

Üheks kesksemaks siinjuures on aga see, et rikkuse teenimine ei ole enam nii oluline, nõutakse teisi, inimkesksemaid väärtusi. «Need on olulised. Mitte kõikidele, aga väga paljudele, just haritumatele,» sõnas Aaviksoo.

«Tavatsetakse retooriliselt küsida, et kas niisugust Eestit me tahtsime. Ja aus vastus on: jah, just niisugust Eestit me olemegi endale tahtnud. Mitte sõnades, vaid oma tegudes ja otsustega,» lausus Aaviksoo.

«Ja see Eesti, mis on kümne aasta pärast või 30 aasta pärast, saab olema täpselt niisugune, nagu me tahame. Ma väga loodan, et meil jätkub tarkust tahta õigeid asju,» sõnas TTÜ rektor.

Vaata videost lähemalt, missuguseid väljakutseid Jaak Aaviksoo veel silmas pidas.