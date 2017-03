Kristina Viirpalu: show läks suurepäraselt ka poole kollektsiooniga

Ühe kadunud kohvri sai Viirpalu kätte reede õhtul kell 10:30. Ülejäänud kaks on küll Pariisi jõudnud, aga paraku ei ole Viirpalu neid tänaseni kätte saanud.

«Need on kusagil teel, aga kus need täpselt on, seda me ei tea. Ilmselt jõuame enne Tallinnasse tagasi. Kokkuvõttes läks väga-väga hästi,» rääkis Viirpalu.

Viirpalu enam kui 100 000-eurone kollektsioon läks kaduma lennureisil. Viirpalu ja tema assistent sõitsid Nordica lennukiga neljapäeva hommikul Tallinnast Amsterdami. Seal pidid nad ümber istuma, et alustada lennufirmaga KLM reisi Pariisi.

Sellele, kas vahejuhtumi tõttu ka kompensatsiooni küsida, ei ole Viirpalu veel mõelnud. «Tuleme tagasi ja mõtleme läbi, et miks nii läks. Siin on palju vahelülisid. Nordica on omalt poolt teinud nii palju kui võimalik.» rääkis ta.

«Kohvris, mille me kätte saime, oli suurem osa kollektsioonis ning ülejäänu panime kokku sellest, mis meile Tallinnast järgi toodi,» rääkis ta. «Kõik olid unikaaleksemplarid ja seni suuremale publikule näitamata.»

«Publiku reaktsioonist oli näha, et läks väga hästi, saime väga head vastukaja,» lisas ta.