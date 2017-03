«Kui maksustada, siis kõiki»

Järgmisest aastast ootab veokeid teekasutusmaks, mis pidi algselt kehtima 12 tonnist raskematele sõidukitele. Euroopa Komisjoni transpordivolinik ei nõustunud aga sellise erisusega ja nii tuleb maks kehtestada veokitele alates 3,5 tonnist, kirjutab Äripäev.

Jaemüüja OG Elektra omanik Oleg Gross Gross ei mõista, miks on vaja panna teekasutusmaksu näol lisakoormus ühele valdkonnale. «Kes on tootlikumad ja suuremate autode peal, kellel on kvalifitseeritumad kõrgelt makstud autojuhid, seda hakkame pärssima.» Loe pikemalt Äripäevast.