Eesti Panga asepresident: riik võiks võtta ülesandeks sära ettevõtjate silmi tagasi tuua

«Eesti on väike avatud majandus ja see peab meil olema kogu aeg kukla taga - ühelt poolt meie geograafiline asukoht ja teiseks meie suurus,» lisas Kaasik, juhtides tähelepanu nii sellele, mis toimub Venemaal, naftahindades kui ka Eesti transiidisektoris.

«Meie välisturgude olukord on olnud oodatust kehvem. Või on siis meie oskused välisturgudel toime tulla kehvem,» rääkis Kaasik. Ta lisas, et tööjõuprobleem on üks takistus, mida ettevõtted ise seejuures välja toovad.

«Selleks, et ettevõtted saaksid rohkem kasvada, on kindlasti oluline see, et Eesti majanduses peaks toimuma nö teaduspõhine nihe,» lausus Eesti Panga asepresident, juhtides tähelepanu sellele, kuidas Soome ettevõtetes on märksa kõrgem investeeringute tase ja kuidas need erinevad Eesti ettevõtete investeeringutest.

«Küll aga üks tegur, mida me peame arvestama, on see, et Eesti on väike avatud majandus ja Eestis on suur osatähtsus ka väikestel, mikroettevõtetel. Paraku on aga märgata tendentsi, et suurematel ettevõtetel on parem konkureerida välisturgudel,» kirjeldas Eesti Panga asepresident.

Samas juhtis Kaasik tähelepanu tendentsile, et viimastel aastal on ettevõtted järjest rahulolematud riigi poliitikatega. «Riigi ülesanne võiks olla see sära [ettevõtjate] silmadesse tagasi tuua,» sõnas Eesti Panga asepresident.

Vaata lähemalt videost.