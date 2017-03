Aare Tark: kiirete muutuste ajastul peame ise eeskujuks olema

Neljapäeval üheksandat korda toimunud Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsi avades ütles Aare Tark, et sellisel kiirel muutuste ajastul, kus me praegu elame, on järjest olulisem see, milliseks eeskujuks on oma rahvale selle juhid ja et seejuures ei minda populistliku poliitika teed.