Kallas: Eesti riigiasutustes on kohati hüsteeriline vastuseis erasektori kogemusele

«Sellega mul oli - ja on ka praegu - palju tegemist Euroopa tasandil, kus on avaliku arvamuse hullumeelne vastuseis sellele, et Euroopa Komisjoni ametnikud läheksid ära ja hakkaksid tööle erasektoris,» kirjeldas Siim Kallas neljapäeval toimunud Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil, mis keskendus Eesti tulevikule.

Ta ütles, et on seda meelt, et avaliku sektoris töötavatel inimestel peaks olema ka erasektori kogemus. «Olen täiesti nõus, et see tsirkulatsioon avaliku sektori ja erasektori vahel oleks väga värskendav ja vajalik,» märkis Kallas. Ta tõi näiteks USA, kus ka presidendi administratsiooni moodustamisel on näha, kuidas võetakse tööle erasektori taustaga inimesi.

«Aga katsuge võtta erasektorist inimest tööle Euroopa Komisjoni! Ma arvan, et ka Eestis on see hoiak sama, kuigi siin on ju erasektorist inimesi võetud ja ametnike tasandil mingisugune erasektorist käimine leiab aset,» lausus Kallas.

Reformierakondlasest poliitik on seda meelt, et kui vaadatakse inimese CVd ja seal on kirjas, et ta on töötanud erasektoris, siis see peaks olema positiivne, mitte negatiivne. «Aga meie riigiasutuste tasandil on see lõhe hüsteeriline täitsa,» nentis endine Euroopa Komisjoni asepresident.

Kallas lisas, et erasektori taustaga inimeste tööle võtmine avalikku sektorisse aitab neil ka paremini mõista, mismoodi asju riigisektoris otsustatakse ja kuidas kompromisse tehakse.

«Loomulikult peavad olema aumeeste reeglid, loomulikult peab olema eetikakoodeks, aga nii palju, kui mina tean, on ka erasektoris need asjad paigas,» märkis Kallas, viidates konkurentsikeeldudele, mis sellistel juhtudel kehtestatakse ja mille rikkumist saab vajadusel kohtus vaidlustada.

Vaata Kallase konverentsil peetud ettekannet ja hilisemat küsimuste-vastuste vooru videost.