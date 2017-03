Kallas Rail Balticu vastastele: kas te tõesti tahate võtta sellist vastutust Eesti tuleviku ees?

«Kui inimesed kirjutavad, et Rail Baltic on projekt ei kusagilt ei kusagile, siis need inimesed ütlevad, et 30 aasta pärast pole siin midagi ega seal midagi,» rääkis endine Euroopa Komisjoni asepresident ja Eesti peaminister Siim Kallas neljapäevasel majanduskonverentsil, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas võidaks Eesti järgmine kümnendi.

«Kas te saate kindlalt väita, et ei ole mingit tulevikku Eestil? Ei ole mingeid kontenereid, ei ole reisijaid? 30 aasta pärast?» jätkas reformierakondlasest Kallas. Tema sõnul on loomulik, et sellist liiki projekti käivitamine ja mõju majandusele ilmneb alles aastate pärast.

«Kuni see käima läheb, kuni majandus sellega harjub, kuni kõik teevad oma äriplaanid - see on 30 aastat!» põhjendas Kallas. «Ja me täna ütleme, et me teame, et 30 aastat ei ole Eestil mingit tulevikku? See on väga suure vastutuse võtmine,» nentis endine Euroopa Komisjoni asepresident.

Ka lükkas Kallas ümber paar väidet, mis on just Rail Balticu vastaste poolt avalikkusesse jõudnud. Esmalt juhtis ta tähelepanu rahale, millega Eesti riik ise kaasfinantseerib projekti ja mille puhul on räägitud, mida kõike muud selle raha eest teha saaks.

«Ma väidan teile, et mitte midagi ei saa selle kaasfinantseerimise eest teha, sellepärast, et see kaasfinantseerimine pudistatakse laiali. Kõik lendab laiali! See summa ei jää kõrvale, ta lihtsalt kaob ära,» oli Kallas resoluutne.

Teisena osutas ta Euroopa Liidu toetustele, mis on Rail Balticu projektile eraldatud. «Ja siis keegi räägib, et meie asi on, kuhu me selle raha kasutame. Kallid sõbrad, ei ole nii. See on Euroopa projekt ja kui see raha tuleb Rail Balticu peale, siis see tuleb Rail Balticu peale. See ei ole regionaalfondide raha, mida saab riik oma käe järgi jaotada,» selgitas Kallas.

Endine Euroopa Komisjoni asepresident rääkis ka sellest, kuivõrd olulise tähtsusega on Rail Balticu projekt lisas Balti riikidele ka Soomele. «Vaadake Soomet, vaadake kaarti ja te näete, et Soome on veel kaugemal Euroopa majanduskeskustest, kui on Eesti,» kirjeldas Kallas.

Tema sõnul loodavad soomlased, et tänu paremale raudteevõrgule saavad nad oma transiidi käima. «Nad igal juhul on huvitatud Rail Balticust, sest kui ka tunnelit ei tule kohe, siis on ülevedu võimalik ka paljude teiste variantidega,» lausus endine Euroopa Komisjoni asepresident.

Kallas toonitas, kui oluline on, et Eesti ei lase seda projekti allavett. «See on niivõrd suure sümboolse - ja ka geopoliitilise -, aga just sümboolse tähtsusega,» ütles ta.

Kui Rail Balticut Eestisse ei tule, on üsna reaalne, et 30 aasta pärast on Eesti vaid koht, kus käiakse üksnes vanavanematel külas, märkis Kallas.

Vaata Kallase konverentsil peetud ettekannet ja hilisemat küsimuste-vastuste vooru videost.