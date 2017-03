Katoliiklik keskkool teenis Snapchati börsiletulekuga terve varanduse

Vähem kui neli aastat tagasi panustas kool 15 000 dollarit Californias tegutsevasse ettevõttesse, vahendab CNBC. Barry Eggers, kelle kaks last samas koolis käisid, märkas, et rakendust on laste seas väga populaarne ning seetõttu otsustas ka kool raha panustada.

Kool müüs kokku 1,4 miljonit aktsiat, ehk kaks kolmandiku oma osalusest, hinnaga 17 dollarit tükk. See tähendab, et kokku sai kool pea 24 miljoni dollari võrra rikkamaks.