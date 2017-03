Vaata Kristina Viirpalu kaduma läinud rõivakollektsiooni

Enam kui 100 000 eurot maksev rõivakollektsioon on moelooja assistendi Eva-Liis Lindenburgi sõnul ainulaadne ja ekslusiivne töö.

«Seal on pulmakleidid, mis on käsitsi kootud. Seal on väga mahukate tikanditega body’d ja kleidid. Kõik on käsitsi tehtud, pärl pärli haaval. See on pikk ja ajamahukas töö,» kirjeldas assistent kollektsiooni.

Kuigi kollektsioon on kindlustatud, ei kata see Lindenburgi sõnul kogu summat.