Eesti Panga ökonomist: keskpangad üle maailma on õppinud 1930. aastate vigadest

Need teemad on aga päevakorral ka aastal 2017. Rõhuasetused on küll muutunud, kuid teemad jäänud paljuski samaks. Tagasivaade tolleaegsele diskussioonile ei paku huvi mitte ainult ajaloolastele, vaid aitab meil mõista ka tänapäevaseid probleeme ja leida võimalikke lahendusi.

Annan siin väikese ülevaate Barry Eichengreeni 12. jaanuaril 2017 Eesti Pangas peetud Ragnar Nurkse mälestusloengust, kus ta käsitles Ragnar Nurkse arusaamu rahvusvahelisest rahandusest ja tõi välja, kuivõrd on need leidnud kinnitust hilisemates uuringutes ja kasutamist praktikas. Nurksel olid väga selged ja hästi põhjendatud seisukohad paljudes majanduspoliitilistes küsimustes. Tema kirjutatud raamat „International Currency Experience“ on kujundanud mitme põlvkonna arusaamu rahvusvahelisest majandusest. Barry Eichengreeni sõnul on Nurkse seisukohad tedagi tugevalt mõjutanud.

Kullastandard ja usaldus

Usalduse loomiseks on rahana ja selle tagatisena juba ammu kasutatud kulda. Nii enne kui ka peale I maailmasõda kasutasid paljud Euroopa riigid oma rahasüsteemina kullastandardit. Kulda leidub mitmes maailma paigas, kuid selle pakkumine on piiratud, sest kulla tootmine on kallis. Kullastandardi kasutamine tähendas riigi valuuta väärtuse sidumist kullaga: iga riik nimetas oma raha n-ö kullasisalduse ja kullasisalduse alusel olid fikseeritud omakorda vahetuskursid eri valuutade vahel.

Kuna keskpank pidi olema alati valmis raha kullaks vahetama, sõltus rahasüsteemi sujuv toimimine paljuski sellest, kuivõrd keskpanku ja raha kullasisaldust usaldati. Ragnar Nurkse leidis, et enne ja pärast I maailmasõda kasutusel olnud kullastandardid erinesid peamiselt usalduse poolest majanduspoliitikasse. Kahe maailmasõja vahelisel ajal usaldati raha märgatavalt vähem kui enne I maailmasõda.

Ka Euroopa riikide võlakriisi ajal räägiti palju usaldusest euro vastu. Oma 2012. aasta kõnes väljendas Euroopa Keskpanga president Mario Draghi selgelt keskpanga soovi teha euro püsimajäämiseks kõik, mis tema võimuses („whatever it takes“). Seda kõnet peetakse oluliseks sammuks euro usalduskriisi lahendamisel.

Kullastandard, devalveerimine ja ujuv kurss

Devalveerimine ehk kullasisalduse vähendamine rahas oli kullastandardi süsteemis keeruline, sest samal ajal pidid riigid pakkuma usaldust raha kullasisalduse vastu. Sellegipoolest devalveerisid 1929. aastal alanud majanduskriisi käigus paljud riigid oma raha, s.t vähendasid rahaühiku kullasisaldust. Kardeti, et devalveerimine toob kaasa ka tulevase devalveerimise ootuse, mis kõigutab usaldust rahasüsteemi vastu ning nendel kartustel oli ka tõepõhi all. Nurkse arvates ei tulnud ükski riik 1930. aastate majanduskriisist välja ilma devalveerimiseta, kuid see protsess oli pikk ja vaevarikas. Devalveerimine ei leevendanud majandusolukorda kohe, vaid kohanemine võttis aega aastaid. Lisaks olid väga paljud devalveerimised beggar-thy-neighbour’i tüüpi ehk devalveeriv riik lahendas oma probleeme viisil, mis tõi teistele kaasa raskusi.

Nurkse suhtus ujuva vahetuskursi eelistesse umbusuga, eelkõige Prantsusmaa varasema kogemuse tõttu. Ujuva vahetuskursi süsteem ning sellega kaasnenud poliitika põhjustas vahetuskursi ebastabiilsust ning majanduslikku ebakindlust. Ka praegu arutletakse selle üle, kas arenevate riikide valuutade vahetuskursside kõikumised on probleemide tekkimisele kaasa aidanud või ise probleeme tekitanud.