Maksuekspert: valitsus on aru saanud, et uusi makse ei saa kolme päevaga teha

«Valitsuse kokkupanemise käigus tulid väga ootamatult mingid uued maksuideed, aga ajapikku on valitsus aru saanud, et maksuteemad ei ole nii lihtsad kui nad tunduvad ja neid ei saa päris kolme päevaga valmis teha,» andis Lehis valitsuse maksupoliitikale hinnangu.

Näitena tõi ta välja eelkõige automaksu ehk sõidukite registreerimislõivu. «See lepiti kokku ja siis saadi järsku teada, et Euroopa Liit nõuab võrdset kohtlemist ja ainult uusi autosid ei saagi maksustada,» märkis ta.

Maksuekspert rõhutas, et näiteks autolõiv ja laevade Eesti lipu alla toomise maksustamine on keerulised teemad, mis on ministeeriumi kabinetis juba 10 aastat ringelnud. «Need asjad on põhjusega venima jäänud ja kui kõik korraga letti lüüakse, siis on selge, et neid ei saa kohe lihtsalt ära lahendada,» lisas ta.

«Eks see esimene praak on välja selgitatud. Õppetunnid on käes ja loodetavasti on aru saadud, et ei ole mõtet kiirustada. Neil on võimalus end parandada ja me loodame, et nad seda võimalust kasutavad,» rääkis Lehis.

Lehise sõnul on mõne maksuseaduse puhul tõenäoliselt ametnikud tahtnud õnne proovida, et äkki uus valitsus läheb õnge, teeb ära ja ei selgita täpselt välja, mis probleemid seal on. «Iga kord kui uus minister tuleb ,siis proovitakse kõik seisma jäänud asjad välja võtta ja vaadata, mis näo minister teeb.»

Tulevikust rääkides rõhutas Lehis, et mõned huvitavamad maksuteemad on veel ees nagu näiteks teekasutustasu, pangamaks ja limonaadimaks. «Ma ise loodan, et nad neist loobuvad, kuna seal on probleeme rohkem kui lahendusi.»