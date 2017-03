Jätkub kohus 60 000-eurost altkäemaksu nõudnud ehitusjärelevalvajate üle

Riigiprokuratuur süüdistab kahte omanikujärelevalve esindajat selles, et seoses Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse rekonstrueerimistööde läbiviimisega on nad nõudnud hankelepingu raames alates 2015. aasta jaanuarist töövõtjalt altkäemaksu summas kokku 60 000 eurot.

Süüdistatuna altkäemaksu võtmise eest erasektoris on antud juhtumis kohtu all Heigo Soppe ja Teet Järvet. Viimasele on esitatud süüdistus ka dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo. Riiklikku süüdistust esindavad kohtus juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ning abiprokurör Triinu Olev.