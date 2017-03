Milliseid raamatuid armastavad maailma tuntumad tippjuhid?

Näiteks Amazoni juhile Jeff Besosele meeldib rohkem ilu- kui populaarteaduslik kirjandus ning üks tema lemmikuid on Kazuo Ishiguro novell Elu kuldsed hetked, kirjutab Businessinsider.

Microsofti asutaja Bill Gates aga armastab J.D.Salingeri teost Kuristik rukkis. Gates luges seda esimest korda 13-aastasena ning sellest ajast on see tema lemmikraamat.

Üht kõigi aegade hinnatumat ettevõtjat Steve Jobsi mõjutas tugevalt James Allworthi ja Karen Dilloni raamat Kuidas sa mõõdad oma elu? Selle raamatu sõnumiks on, et igaüks mõõdab edu erinevalt ning julgustab inimesi valima oma teed siin elus.

Apple`i juht Tim Cook jagas oma töötajatele teost Võisteldes ajaga, mis õpetab efektiivsemalt töötama ning see läbi edukamat karjääri tegema.

Facebooki asutajale Mark Zuckerbergile aga meeldib raamat, mis räägib sellest, kuidas vaesed elavad kahe dollariga päevas ära.

Pole just üllatav, et edukad inimesed tahavad lugeda teistest edukatest. Näiteks Tesla juht Elon Musk armastab Benjamin Franklini elulugu.