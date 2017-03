Nordica pea kahekordistas reisijate arvu

«Nordica jätkab tugevas kasvufaasis juba mitmendat kuud. Eelkõige on edu põhjuseks tuntuse ja reisijate usalduse kasv, mis baseerub eelneva aastaga võrreldes oluliselt täpsemas lennugraafikus püsimisel,» ütles Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm.

Tema sõnul suudab Nordica pakkuda Eesti inimestele otselennu mugavusi või võimalust jõuda kiiresti sihtkohta ja tagasi koju minimaalse ümberistumiste arvuga. «Lennureisi puhul on aeg tähtis faktor ning iga täiendav ümberistumine pikendab reisiaega ja sellega kaasnevaid kaudseid kulusid,» märkis Tamm.

Veebruaris sooritas Nordica 738 liinilendu, millele lisandusid partneritele opereeritud lennud väljaspool Eestit. Tallinna Lennujaama andmetel oli veebruaris Nordica reisijate arvu poolest 23 protsenti osakaaluga liinilendudest Tallinnast enim lende teostanud lennufirma.

«Arvuliselt enim reisijaid lendas veebruaris Nordicaga Tallinn-Müncheni suunal. Rõõmustav on, et rohked talvise suusapuhkuse sõbrad on leidnud ja omaks võtnud hõlpsa võimaluse jõuda Alpi suusakuurortidesse just läbi Müncheni ning ka Viini – sihtkohtade, kuhu varasematel talvedel on teostatud vaid üksikuid otselende,» lisas Nordica juhatuse esimees.

Veebruari jooksul sai formaalselt lõpule viidud ka Nordica tütaräriühingu Regional Jet OÜ 49-protsendilise osaluse müük LOT Polish Airlines´ile. Selle koostöö kinnitusena lisandus sel nädalal Nordica lennukiparki kaks lennukit, mis mõlemad kuuluvad samasse CRJ perekonda nagu varasemad Nordica lennukid.

Kuigi valdavalt hakkavad täiendavad lennukid lendama LOT’ile osutatava allhanke teenuse raames väljaspool Eestit, siis aeg-ajalt on nad teenindamas ka Tallinnast väljuvaid Nordica lende. See omakorda võimaldab kiirelt reageerida Nordica enda lennugraafikute tihendamise ja optimeerimise vajadustele.