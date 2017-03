Jüri Mõis: Ratase majandusjutt on ikka päris metsik

Ettevõtja on seisukohal, et juba saja päeva pealt võib anda ühe valitsuse tegevusele hinnangu ja ütles, et selles osas tuleb praegust valitsust kiita, et nad on alustanud terve rea raskete ostuste tegemisega, nagu näiteks haldusreformi lõpule viimisega, vahendab Äripäev tänahommikust Vikerraadio saadet.

Kuigi ettevõtja hindab mitme uue valitsuse ministri tegevust - nagu tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE), kaitseminister Sven Mikser (SDE), majandus- ja taristuminister Kadri Simson (KE) ja justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) -, siis rahandusminister Sven Sesteri (IRL) osas on tal ainult krõbedad sõnad varuks.

«Uue valitsuse suuremad puterdused on ju alguse saanud sealt rahandusplokist, olgu need siis maksumuudatused või taolised teised asjad,» põhjendas ta ning jätkas majandusteemadel ka peaminister Jüri Ratase (KE) kritiseerimisega.

«Hommikul loen Ratase intervjuud Õhtulehest, päris metsik ikka - mina oskan jälgida majandusplokki, ma olen majandusinimene, pean majandust kõige tähtsamaks valitsuse töös, võib-olla see pole päriselt õige, aga ütleme, et majandusvaldkonnas meie peaminister järjekordselt demonstreerib - ka kirjalikus intervjuus, mida saab ju üle vaadata -, et ta absoluutselt ei valda majandustermineid üldse mitte.»

