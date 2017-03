EAS riigi loomingulise juhi palkamisest: julged ideed väärivad alati kaalumist

Soome ettevõtte Idealist Group loominguline juht Saku Tuominen ütles eile Postimehe ja advokaadibüroo TARK majanduskonverentsil, et Eesti riik peaks võtma palgale loomingulise juhi ning hakkama julgeid Eestis ära tehtud asju müüma. Sellega muutuks Eesti maailma silmis huvitavaks ja nii tekiks tõeline Eesti bränd.

Saku Tuominen soovitas keskenduda asjadele, mis on suured ja lihtsad. Lihtsa all peab ta silmas tunnet, mida mingi asja elluviimine tekitab. «Kui te usute, et miski on tehtav, siis sellele peaksitegi keskenduma,» põhjendas ta.

Samas ütles ta, et sellistel asjadel on võimalus lendu minna ainult siis, kui keegi ka neid näeb ja tunnistab. «Ma ei tea ühtegi riiki, kus on olemas loominguline juht. Eesti riigil peaks olema oma loominguline juht. Ta peaks keskenduma sellele, kuidas öelda sajal viisil «ei» erinevatele ideele, mida talle maha müüa üritatakse.» Sellega filtreeriks ta välja need tõeliselt suured ja lihtsad asjad, mis teeks Eesti maailma silmis huvitavaks.

EASi arendusjuht Elina Vilja ütles Postimehele, et kindlasti on Eesti tutvustamisel maailmas oluline selekteerida välja uuenduslikud ja eristuvad teemad ning tegevused, millega silma paista. «Eestil on need täna olemas kas või e-riigi ja e-residentsuse näol, mis on saanud maailmas laialdast tähelepanu. Mõlemal teemal on potentsiaali eristada meid ka edaspidi, » tõi ta näiteks.

Vilja sõnul on EASil pikaajaline kogemus Eesti tutvustamisel välisturgudel nii turistidele, ettevõtjatele, välisspetsialistidele kui võimalikele investoritele. «Meie kogemuse järgi on Eesti tutvustamine maailmas järjepidev meeskonnatöö. Seda teeme paljude koostööpartnerite abiga, kelle hulgas on nii sihtturul tegutsevad PR-agentuurid kui ka teised turge tundvad eksperdid, sealhulgas meie välisesindajad. Välisagetuure kasutavad ka teised riigid, osad neist ka ainult ühte agentuuri, » rääkis Vilja. «Seega väärivad julged ideed alati lähemat tutvumist ja kaalumist, ent antud ettepanekut tasub hinnata selles valguses, et ükski uus roll ei asenda vajadust laiapõhjalise koostöö ja meeskonnatöö järele.»