Mida maailma esirikkurid enim kardavad?

«Kuna varanduslik ebavõrdsus kasvab, siis rikkad inimesed satuvad üha enam löögi alla. Nende suurim mure pole nende varandus, vaid turvalisus,» ütles raporti toimetaja Andrew Shirley, vahendab Business Insider. Rikaste all peetakse silmas neid, kellel on varasid üle 25 miljoni naela.

«Kui inimröövide oht suureneb, peavad rikkad mõtlema, kuidas nad oma elu elavad, missugused nad ühiskonnas paista tahavad. Nad peavad mõtlema, missugust tulevikku nad oma lastele soovivad. Need on asjad, millele nad peaks tunduvalt enam mõtlema, et vältida rünnakuid,» lisas ta.

Shirley tõi välja, et rikaste vastu suunatud rünnakuid ja pahameelt on süvendanud näiteks möödunud aastal lahvatanud nn Panama paberite skandaal. Sealt tuli välja, kuidas rikkad üle maailma on aastakümneid oma varasid maksuparadiisides varjanud ja makse optimeerinud.

Varanduslikku ebavõrdsust illustreerib ka näiteks Jaanuaris avaldatud Oxfami uuring, kust selgub, kuidas ainult kaheksa meest omavad sama palju vara kui vaesem pool maailma elanikkonnast.

Viimaste aastate jooksul on rikkad tihti oma turvalisuse üle muret tundnud. Näiteks Indias on levinud rikaste inimeste võsukeste röövimine, mis võimaldab inimröövijatel suurt lunaraha nõuda. Kuigi USA-s on inimröövide statistika madalam, on see ülirikaste suur hirm.