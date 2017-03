Transiidikeskuse pikaajaline juht lahkub ametist

Laidvee ütles Postimehele, et tema järglane Eesti juhtiva konteinerterminali rooli juurde määratakse nõukogu poolt eeloleval nädalal. «Inimene on välja valitud, aga kuna nõukogu pole otsust veel langetanud, ei saa ma tema nime ka öelda,» ütles Laidvee.

Teenekas transiidifirma juht kinnitas, et ei kavatse veel pensionile minna, kuid on valmis oma edaspidistest plaanidest rääkima pärast puhkust.

«Mul on heameel tõdeda, et Transiidikeskuse AS on suurepärane, jätkusuutlik, arenev ja professionaalse meeskonnaga äriorganisatsioon, mis suudab ka tulevikus püsida konkurentsis ning pakkuda oma rahvusvahelisele kliendibaasile Läänemere regioonis absoluutsel tipptasemel stividoriteenuseid,» sõnas 21 aastat Transiidikeskuses töötanud Laidvee.

Nõukogu otsustas Laidvee avalduse rahuldada ning vabastada Erik Laidvee juhatuse esimehe ametist hiljemalt 10.03.2017, andis ettevõte teada pressiteate vahendusel. Nõukogu koguneb lähiajal, et nimetada ametisse uus juhatuse esimees.

Transiidikeskuse AS on Eesti spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas.