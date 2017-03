Graafik: Tallink kasvatab reisijateveost enam kaubavedu

Suurima kasv võrreldes möödunud aasta veebruarikuuga on toimunud Läti-Rootsi liinil, kus reisijate arv kasvas ligi veerandi võrra 36 820 reisijalt 2016. aastal 45 080 reisijani sel aastal, selgub Tallink Grupi tänasest börsiteatest.

Suurim reisijate arv on Tallinkil jätkuvalt Eesti-Soome liinil, kus tuleb ligi pool kogu ettevõtte reisijateveo mahust. Kui möödunud aasta veebruaris sõitis sel liinil 323 871 reisijat, siis sel aastal on number 3,2 protsenti suurem, küündides 334 101 reisijani.

Samas väikseim reisijate arvu kasv oli Soome-Rootsi liinil, kus see on aasta tõusnud 0,7 protsenti. Kui mullu veebruaris sõitis sellel liinil 200 918 reisijat, siis sel aastal oli vastav arv 202 266 reisijat.

Kui vaadata, mille arvelt kaubaveomaht enim kasvanud on, siis see on toiminud nii Eesti-Soome kui Soome-Rootsi liinil. Esimesel on mahukasv võrreldes möödunud aasta veebruariga 6,3 protseni, teisel 4,5 protsenti. Samas Eesti-Soome liinilt tuleb kuskil 60 protsenti kogu Tallinki kaubaveo mahust.

Kui reisijate- ja kaubaveo mahud kasvavad, siis sama ei saa öelda reisijate sõidukite mahu kohta. Kuigi üldnumbrites oli ka seal 0,2 protsendiline kasv, selgub, et näiteks Eesti-Rootsi liinil on reisijate sõidukite arv vähenenud 5,8 protsendi võrra ning Eesti-Soome liinil 0,4 protsendi võrra.

Samas jõudis üldnumber positiivse näitajani tänu 7,4-protsendilise reisijate sõiduautode kasvule Soome-Rootsi liinil.

Vaata lähemalt ka juuresolevalt graafikult!